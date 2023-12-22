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Фигурист Ветлугин: я совершенно не готов к чемпионату России

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Матвей Ветлугин признался, что подошёл к чемпионату России сезона-2023/24 далеко не в своей лучшей форме.

«Старался сегодня получить хоть какое-то удовольствие. Но я совершенно не готов к этому старту. Это худшая форма за последние два года», — цитирует Ветлугина Sport24.

Воспитанник санкт-петербургской СШОР «Звёздный лёд» занимает 11-е место с 224,76 балла до оглашения результатов. На первой строчке пока что расположился воспитанник Татьяны Москвиной Пётр Гуменник с 292,42 балла.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступление олимпийского чемпиона Марка Кондратюка в произвольной программе на чемпионате России в Челябинске.

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