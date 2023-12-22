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Тарасова: программа Кондратюка не докатана, скорости совсем нет

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Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова оценила выступление олимпийского чемпиона Марка Кондратюка в произвольной программе на чемпионате России в Челябинске.

«Марк — индивидуальность. Он сделал четверные, да, но программа не докатана. Со второй половины просто шагом, шагом! Скорости совсем нет», — заявила Тарасова в эфире Первого канала

Фигурист набрал в сумме 249,08 балла и занимает седьмое место. На первой строчке пока что расположился воспитанник Татьяны Москвиной Пётр Гуменник с 292,42 балла.

Ранее фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, высказалась о решении перейти в штаб Александра Жулина.

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