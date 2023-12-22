Фигуристка Худайбердиева: я перешла в тренерский штаб, где полностью обрела покой

Фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, высказалась о решении перейти в штаб Александра Жулина.

«В этом году самым запоминающимся в спорте был, наверное, переход в тренерский штаб, где я полностью обрела покой, реинкарнировалась, у меня встала психика в норму», — цитирует фигуристку «Чемпионат».

Худайбердиева и Базин с результатом 204,90 балла заняли второе место на чемпионате России сезона-2023/24. Победителями соревнований стали Александра Степанова и Иван Букин, которые в третий раз выиграли национальный чемпионат.

Ранее Букин признался, что сезон для их пары со Степановой получился особенным.