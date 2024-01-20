RT в Telegram
Подпишись

Туктамышева выступит в командном турнире на чемпионате России по прыжкам

Короткая ссылка
Стал известен состав участников командного турнира в рамках чемпионата России по прыжкам — 2024.

Соревнования пройдут 21 января в Москве.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Владислав Дикиджи, Пётр Гуменник, Лев Лазарев, Иван Попов, Евгений Семененко и Арсений Федотов.

Женщины: Маргарита Базылюк, Мария Гордеева, Елена Костылева, Екатерина Кольцова, Софья Муравьёва, Аделия Петросян и Елизавета Туктамышева.

Пары: Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Елизавета Осокина — Артём Грицаенко и Екатерина Чикмарёва — Матвей Янченков.

В роли капитанов команд выступят Александр Галлямов и Дмитрий Козловский.

Ранее Наталья Бестемьянова объяснила причину неудачного выступления фаворитов на ЧР по прыжкам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить