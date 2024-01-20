Туктамышева выступит в командном турнире на чемпионате России по прыжкам
Соревнования пройдут 21 января в Москве.
Мужчины: Дмитрий Алиев, Владислав Дикиджи, Пётр Гуменник, Лев Лазарев, Иван Попов, Евгений Семененко и Арсений Федотов.
Женщины: Маргарита Базылюк, Мария Гордеева, Елена Костылева, Екатерина Кольцова, Софья Муравьёва, Аделия Петросян и Елизавета Туктамышева.
Пары: Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Елизавета Осокина — Артём Грицаенко и Екатерина Чикмарёва — Матвей Янченков.
В роли капитанов команд выступят Александр Галлямов и Дмитрий Козловский.
Ранее Наталья Бестемьянова объяснила причину неудачного выступления фаворитов на ЧР по прыжкам.