Тарасова отметила уникальность чемпионата России по прыжкам

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась эмоциями от командного чемпионата России по прыжкам — 2024.

«Это наши соревнования, и они единственные в мире. Они, как никакие другие, показывают нам перспективу развития прыжков в фигурном катании, а прыжки, как мы знаем, являются основными элементами», — заявила Тарасова газете «Спорт-Экспресс».

Дмитрий Козловский в паре с Александрой Бойковой, а также выступавшие вместе с ними Екатерина Чикмарёва — Матвей Янченков, Маргарита Базылюк, Софья Муравьёва, Мария Гордеева, Лев Лазарев, Евгений Семененко, Иван Попов и Дмитрий Алиев получили от судей 382,95 балла и заняли первое место.

Им уступила команда Александра Галлямова, выступающего в паре с Анастасией Мишиной. В её состав также входили Елизавета Осокина — Артём Грицаенко, Аделия Петросян, Елена Костылёва, Екатерина Кольцова, Арсений Федотов, Владислав Дикиджи, Пётр Гуменник и Елизавета Туктамышева. Они набрали 330,08 балла.

Ранее заслуженный тренер России Татьяна Мишина рассказала, что фигуристка Елизавета Туктамышева получила небольшую травму ноги при подготовке к чемпионату России по прыжкам.