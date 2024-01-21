Травма помешала Туктамышевой при подготовке к чемпионату России по прыжкам

Заслуженный тренер России Татьяна Мишина рассказала, что фигуристка Елизавета Туктамышева получила небольшую травму ноги при подготовке к чемпионату России по прыжкам.

«Лиза случайно упала с лутца, а это её «коронка». Когда она решила готовиться к турниру, то усиленно тренировалась. В последний момент небольшая травма помешала ей до конца подготовиться. Падение обидное, но случайное», — заявила Мишина «Матч ТВ».

Туктамышева выступала на чемпионате в составе команды Александра Галлямова и вместе с ней заняла второе место.

22 октября фигуристка объявила, что берёт паузу в карьере, чтобы «заниматься собой». Россиянка является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призёром чемпионата мира — 2021 по фигурному катанию.

Ранее капитан победившей в чемпионате России по прыжкам среди фигуристов команды Дмитрий Козловский поделился эмоциями после победы на турнире.