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Козловский — о ЧР по прыжкам: эмоции потрясающее, только за Костылеву переживаю

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Капитан победившей в чемпионате России по прыжкам среди фигуристов команды Дмитрий Козловский поделился эмоциями после победы на турнире.
Козловский — о ЧР по прыжкам: эмоции потрясающее, только за Костылеву переживаю
  • РИА Новости

«Эмоции потрясающие. Было сложно, я попробовал себя в новом амплуа. Единственное — в конце самого турнира волнительно за Лену Костылеву. Она показывала высокий уровень исполнения и надёжности своих элементов, но потом что-то случилось, она очень больно упала», — заявил Козловский РИА Новости. 

Козловский в паре с Александрой Бойковой, а также выступавшие вместе с ними Екатерина Чикмарёва — Матвей Янченков, Маргарита Базылюк, Софья Муравьёва, Мария Гордеева, Лев Лазарев, Евгений Семененко, Иван Попов и Дмитрий Алиев получили от судей 382,95 балла.

Им уступила команда Александра Галлямова, выступающего в паре с Анастасией Мишиной. В её состав также входили Елизавета Осокина — Артём Грицаенко, Аделия Петросян, Елена Костылева, Екатерина Кольцова, Арсений Федотов, Владислав Дикиджи, Пётр Гуменник и Елизавета Туктамышева. Они набрали 330,08 балла.

Ранее стало известно, что команда Козловского выиграла чемпионат России по прыжкам.

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