Команда Козловского победила команду Галлямова на чемпионате России по прыжкам

Команда Дмитрия Козловского выиграла чемпионат России по прыжкам.

Козловский в паре с Александрой Бойковой, а также выступавшие вместе с ними Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков, Маргарита Базылюк, Софья Муравьёва, Мария Гордеева, Лев Лазарев, Евгений Семененко, Иван Попов и Дмитрий Алиев получили от судей 382,95 балла.

Второе место заняла команда Александра Галлямова, выступающего в паре с Анастасией Мишиной. Вместе с ними выступали Елизавета Осокина/Артём Грицаенко, Аделия Петросян, Елена Костылёва, Екатерина Кольцова, Арсений Федотов, Владислав Дикиджи, Пётр Гуменник и Елизавета Туктамышева. Они набрали 330,08 балла.

Ранее ученица Тутберидзе Базылюк выиграла чемпионат России по прыжкам.