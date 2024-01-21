Роковой финал: два падения Костылевой помогли команде Козловского вырвать победу на чемпионате России по прыжкам

Команда Дмитрия Козловского победила коллектив Александра Галлямова на чемпионате России по прыжкам на льду. Перед решающим раундом «красные» опережали «синих» почти на четыре балла, но два падения Елены Костылевой свели на нет усилия её партнёров. Не слишком удачно выступила на турнире Елизавета Туктамышева, которая упала с тройного лутца, зато Пётр Гуменник взял верх над Евгением Семененко в дуэли четверных.

Второй чемпионат России по прыжкам на льду завершился в воскресенье, 21 января, командными состязаниями. Несмотря на развлекательный характер мероприятия, фигуристы подошли к нему более чем серьёзно: старались продемонстрировать максимум своих возможностей, плакали из-за неудач, не бросали бороться даже после болезненных падений.

Капитаны двух коллективов были известны заранее — Дмитрий Козловский у «синих» и Александр Галлямов у «красных» — а составы определялись на глазах у зрителей. Козловский пригласил в свою команду Маргариту Базылюк, Софью Муравьёву, Марию Гордееву, Льва Лазарева, Евгения Семененко, Ивана Попова и Екатерину Чикмарёву — Матвея Янченкова. Также к «синим» примкнул Дмитрий Алиев, которому была предоставлена возможность самому выбрать команду. Такое же право было у Елизаветы Туктамышевой, и она выбрала «красных». Также в команду Галлямова попали Аделия Петросян, Елена Костылева, Екатерина Кольцова, Арсений Федотов, Владислав Дикиджи, Пётр Гуменник и Елизавета Осокина — Артём Грицаенко.

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Соревнования проходили в пять этапов, на каждый из которых, кроме первого, заявлялось по три участника от каждой команды. На старте же блеснуть умениями предстояло капитанам вместе с их прекрасными половинами, а также двум другим спортивным парам. В необходимый для выступления набор элементов вошли две подкрутки, два разных выброса, два каскада из двух прыжков или один — из трёх. На каждый элемент была только одна попытка.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский вновь, как и в личном турнире накануне, рискнули исполнить четверной выброс, но коварный элемент им так и не покорился. Однако, несмотря на невысокие баллы двукратных чемпионов России, по итогам этапа команда «синих» всё-таки захватила лидерство, так как Осокина и Грицаенко у «красных» смазали каскад и получили оценки ещё ниже. Две другие пары со своими попытками справились безукоризненно.

Во втором раунде в игру вступили одиночники, которым предстояло исполнить по два разных тройных прыжка. Именно здесь состоялось долгожданное возвращение Туктамышевой, но она неожиданно упала с лутца и допустила помарку на выезде с флипа. Татьяна Тарасова, комментировавшая соревнования, удивилась такому повороту событий и заявила, что даже не припомнит, когда в последний раз видела падения Елизаветы. Сама экс-чемпионка мира тоже была слегка обескуражена.

«На шоу лучше получалось. Действительно волнительно. Это не то чтобы возвращение — думаю, оно будет намного удачнее, чем вот эти попытки. Но всё равно круто быть здесь и чувствовать соревновательный адреналин», — отметила Императрица.

Она получила почти на десять баллов меньше Муравьёвой, которая играючи сделала триксель и лутц. Не порадовали чистым исполнением и обе юниорки, заявленные на этот этап от команд — Кольцова и Гордеева, так что решать исход раунда предстояло мужчинам. Дикиджи за «красных» спокойно сделал тройной аксель и лутц, а вот Алиев после аналогичного элемента ультра-си приземлился на две ноги. Зато уже после выступления Дмитрий решил порадовать публику и исполнил сальто назад, сорвав шквал аплодисментов. После второго этапа немного вперёд вырвались «красные» — 76,31 против 75,42 балла.

В третьем раунде задача для одиночников ещё более усложнилась — им предстояло исполнять прыжки в четыре оборота. Единственной девушкой в этой шестёрке оказалась Петросян, которая легко сделала флип, но немножко смазала тулуп, в результате чего уступила Лазареву, спокойно записавшему себе в зачёт идеальные лутц и тулуп.

У двух следующих участников — Попова и Дикиджи — возникли сложности с сальховом, зато вторые прыжки (тулуп и лутц соответственно) они сделали на хорошие плюсы. Решающей в раунде стала дуэль между Семененко и Гуменником, которые давно соперничают друг с другом за звание лучшего фигуриста страны. Воспитанник Мишина дважды выиграл в этом противостоянии на чемпионатах России, но на этот раз победа в очном споре осталась за Петром. Он эталонно исполнил сальхов и риттбергер — и на 2,48 балла опередил соперника.

«Вышел и всё решил, как Пётр Великий», — прокомментировал выступление товарища по команде Галлямов. При этом общее преимущество «красных» оставалось минимальным — всего 0,27 балла.

В четвёртом раунде настало время каскадов. Их нужно было сделать два (или один каскад и одну секвенцию), причём первые прыжки в каждом должны отличаться, а общее число элементов — не превышать трёх. Начался этап с обоюдного нарушения правил. Сначала Федотов исполнил две комбинации с акселем, вместо одной, вследствие чего недосчитался баллов, а затем на те же грабли наступила Муравьёва. Оказалось, что в командах были не в курсе нюансов регламента, поэтому набор прыжков следующим участникам приходилось менять на ходу.

«Наша команда этого не знала, когда прыгал Арсений — он нам сказал, что ему поставили где-то на десять баллов меньше, и не понял, из-за чего. Потом у Димы в команде Соня. И я подошёл к Александру Ильичу (Когану, гендиректору ФФККР. — RT), спасибо, что он так быстро успел подсказать, чтобы уже Костылева не прыгала дупель во второй раз», — объяснил Галлямов после окончания соревнований.

Елена же шикарно сделала секвенцию из четверного сальхова, тройного тулупа и двойного акселя, а также каскад тройной лутц — тройной тулуп — двойной тулуп. Вкупе с тем, что свои попытки не слишком уверенно исполнили Семененко и Петросян, у ученицы Игоря Лютикова могла быть самая высокая оценка в этом раунде, однако космические баллы заработала новоиспечённая чемпионка России по прыжкам Маргарита Базылюк. 12-летняя фигуристка исполнила каскад из тулупов — четверного и двух тройных, а также комбинацию из четверного сальхова, тройного тулупа и дупеля. За такой набор судьи поставили подопечной Тутберидзе 40,86 балла, что на 7,58 выше, чем у Костылевой.

Тем не менее, перед заключительным этапом «красные» упрочили своё преимущество почти до четырёх баллов. Теперь спортсменам предстояло демонстрировать каскады или комбинации, включающие не более пяти прыжков.

«Сейчас будет грандиозная развязка», — в предвкушении заявил капитан «красных» Галлямов, однако борьбы как таковой, увы, не получилось. Сначала Попов и Федотов в своих попытках обменялись ошибками, а после очередного блестящего представления Базылюк на лёд вышла Костылева. Бронзовая медалистка личного турнира не смазала до этого момента ни одного прыжка, но на этот раз сильно упала с четверного сальхова и ушибла локоть.

Спортсменка в слезах подъехала к тренеру, но не бросила бороться. Елене тут же сделали заморозку, и она сделала ещё одну попытку, но вновь упала. В результате «красные» получили за это исполнение всего 7,8 балла, что автоматически сняло все вопросы о победителе. Конечно, все участники поддержали Костылеву, а капитан её команды Галлямов особо отметил, что у девочки ещё всё впереди в спорте, поэтому не стоит принимать случившееся близко к сердцу.

Таким образом, команда Козловского выиграла соревнования и получила заветный приз в 5 млн рублей. Бонус за второе место составил 3 млн. Стоит отметить, что впервые в истории таких командных турниров ФФККР (если считать и Кубок Первого канала) победа досталась «синим».

«Золотое правило: чьей команде помогает Траньков, та проигрывает», — в шутку заявил по этому поводу Козловский на пресс-конференции.