Роковой финал: два падения Костылевой помогли команде Козловского вырвать победу на чемпионате России по прыжкам
- РИА Новости
- © Александр Вильф
Второй чемпионат России по прыжкам на льду завершился в воскресенье, 21 января, командными состязаниями. Несмотря на развлекательный характер мероприятия, фигуристы подошли к нему более чем серьёзно: старались продемонстрировать максимум своих возможностей, плакали из-за неудач, не бросали бороться даже после болезненных падений.
Капитаны двух коллективов были известны заранее — Дмитрий Козловский у «синих» и Александр Галлямов у «красных» — а составы определялись на глазах у зрителей. Козловский пригласил в свою команду Маргариту Базылюк, Софью Муравьёву, Марию Гордееву, Льва Лазарева, Евгения Семененко, Ивана Попова и Екатерину Чикмарёву — Матвея Янченкова. Также к «синим» примкнул Дмитрий Алиев, которому была предоставлена возможность самому выбрать команду. Такое же право было у Елизаветы Туктамышевой, и она выбрала «красных». Также в команду Галлямова попали Аделия Петросян, Елена Костылева, Екатерина Кольцова, Арсений Федотов, Владислав Дикиджи, Пётр Гуменник и Елизавета Осокина — Артём Грицаенко.
Соревнования проходили в пять этапов, на каждый из которых, кроме первого, заявлялось по три участника от каждой команды. На старте же блеснуть умениями предстояло капитанам вместе с их прекрасными половинами, а также двум другим спортивным парам. В необходимый для выступления набор элементов вошли две подкрутки, два разных выброса, два каскада из двух прыжков или один — из трёх. На каждый элемент была только одна попытка.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский вновь, как и в личном турнире накануне, рискнули исполнить четверной выброс, но коварный элемент им так и не покорился. Однако, несмотря на невысокие баллы двукратных чемпионов России, по итогам этапа команда «синих» всё-таки захватила лидерство, так как Осокина и Грицаенко у «красных» смазали каскад и получили оценки ещё ниже. Две другие пары со своими попытками справились безукоризненно.
Во втором раунде в игру вступили одиночники, которым предстояло исполнить по два разных тройных прыжка. Именно здесь состоялось долгожданное возвращение Туктамышевой, но она неожиданно упала с лутца и допустила помарку на выезде с флипа. Татьяна Тарасова, комментировавшая соревнования, удивилась такому повороту событий и заявила, что даже не припомнит, когда в последний раз видела падения Елизаветы. Сама экс-чемпионка мира тоже была слегка обескуражена.
«На шоу лучше получалось. Действительно волнительно. Это не то чтобы возвращение — думаю, оно будет намного удачнее, чем вот эти попытки. Но всё равно круто быть здесь и чувствовать соревновательный адреналин», — отметила Императрица.
Она получила почти на десять баллов меньше Муравьёвой, которая играючи сделала триксель и лутц. Не порадовали чистым исполнением и обе юниорки, заявленные на этот этап от команд — Кольцова и Гордеева, так что решать исход раунда предстояло мужчинам. Дикиджи за «красных» спокойно сделал тройной аксель и лутц, а вот Алиев после аналогичного элемента ультра-си приземлился на две ноги. Зато уже после выступления Дмитрий решил порадовать публику и исполнил сальто назад, сорвав шквал аплодисментов. После второго этапа немного вперёд вырвались «красные» — 76,31 против 75,42 балла.
В третьем раунде задача для одиночников ещё более усложнилась — им предстояло исполнять прыжки в четыре оборота. Единственной девушкой в этой шестёрке оказалась Петросян, которая легко сделала флип, но немножко смазала тулуп, в результате чего уступила Лазареву, спокойно записавшему себе в зачёт идеальные лутц и тулуп.
У двух следующих участников — Попова и Дикиджи — возникли сложности с сальховом, зато вторые прыжки (тулуп и лутц соответственно) они сделали на хорошие плюсы. Решающей в раунде стала дуэль между Семененко и Гуменником, которые давно соперничают друг с другом за звание лучшего фигуриста страны. Воспитанник Мишина дважды выиграл в этом противостоянии на чемпионатах России, но на этот раз победа в очном споре осталась за Петром. Он эталонно исполнил сальхов и риттбергер — и на 2,48 балла опередил соперника.
«Вышел и всё решил, как Пётр Великий», — прокомментировал выступление товарища по команде Галлямов. При этом общее преимущество «красных» оставалось минимальным — всего 0,27 балла.
В четвёртом раунде настало время каскадов. Их нужно было сделать два (или один каскад и одну секвенцию), причём первые прыжки в каждом должны отличаться, а общее число элементов — не превышать трёх. Начался этап с обоюдного нарушения правил. Сначала Федотов исполнил две комбинации с акселем, вместо одной, вследствие чего недосчитался баллов, а затем на те же грабли наступила Муравьёва. Оказалось, что в командах были не в курсе нюансов регламента, поэтому набор прыжков следующим участникам приходилось менять на ходу.
«Наша команда этого не знала, когда прыгал Арсений — он нам сказал, что ему поставили где-то на десять баллов меньше, и не понял, из-за чего. Потом у Димы в команде Соня. И я подошёл к Александру Ильичу (Когану, гендиректору ФФККР. — RT), спасибо, что он так быстро успел подсказать, чтобы уже Костылева не прыгала дупель во второй раз», — объяснил Галлямов после окончания соревнований.
Елена же шикарно сделала секвенцию из четверного сальхова, тройного тулупа и двойного акселя, а также каскад тройной лутц — тройной тулуп — двойной тулуп. Вкупе с тем, что свои попытки не слишком уверенно исполнили Семененко и Петросян, у ученицы Игоря Лютикова могла быть самая высокая оценка в этом раунде, однако космические баллы заработала новоиспечённая чемпионка России по прыжкам Маргарита Базылюк. 12-летняя фигуристка исполнила каскад из тулупов — четверного и двух тройных, а также комбинацию из четверного сальхова, тройного тулупа и дупеля. За такой набор судьи поставили подопечной Тутберидзе 40,86 балла, что на 7,58 выше, чем у Костылевой.
Тем не менее, перед заключительным этапом «красные» упрочили своё преимущество почти до четырёх баллов. Теперь спортсменам предстояло демонстрировать каскады или комбинации, включающие не более пяти прыжков.
«Сейчас будет грандиозная развязка», — в предвкушении заявил капитан «красных» Галлямов, однако борьбы как таковой, увы, не получилось. Сначала Попов и Федотов в своих попытках обменялись ошибками, а после очередного блестящего представления Базылюк на лёд вышла Костылева. Бронзовая медалистка личного турнира не смазала до этого момента ни одного прыжка, но на этот раз сильно упала с четверного сальхова и ушибла локоть.
Спортсменка в слезах подъехала к тренеру, но не бросила бороться. Елене тут же сделали заморозку, и она сделала ещё одну попытку, но вновь упала. В результате «красные» получили за это исполнение всего 7,8 балла, что автоматически сняло все вопросы о победителе. Конечно, все участники поддержали Костылеву, а капитан её команды Галлямов особо отметил, что у девочки ещё всё впереди в спорте, поэтому не стоит принимать случившееся близко к сердцу.
Таким образом, команда Козловского выиграла соревнования и получила заветный приз в 5 млн рублей. Бонус за второе место составил 3 млн. Стоит отметить, что впервые в истории таких командных турниров ФФККР (если считать и Кубок Первого канала) победа досталась «синим».
«Золотое правило: чьей команде помогает Траньков, та проигрывает», — в шутку заявил по этому поводу Козловский на пресс-конференции.
- Муравьёва: мне нравится, когда я худая, приятно чувствовать себя лёгкой и тонкой
- Фигуристка Мишина — о прыжковом турнире: каждая ошибка очень дорого стоит
- Козловский — о борьбе с Галлямовым на командном ЧР: надеюсь, до драки не дойдёт
- Команда Козловского победила команду Галлямова на чемпионате России по прыжкам
- Травма помешала Туктамышевой при подготовке к чемпионату России по прыжкам