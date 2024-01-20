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Фигуристка Мишина — о прыжковом турнире: каждая ошибка очень дорого стоит

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Фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в спортивной паре с Александром Галлямовым, высказалась о выступлении на чемпионате России по прыжкам.

«Правила очень отличаются от наших обычных соревнований, каждая ошибка очень дорого стоит, исправить уже не получается, так как баллы в турах не суммируются», — заявила Мишина РИА Новости. 

Фигуристы Елизавета Осокина и Артём Грицаенко выиграли личный турнир среди спортивных пар. В финале дуэт набрал 28,25 балла. Серебро досталось Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому (21,34).

Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали бронзовыми призёрами вместе с Екатериной Чикмарёвой и Матвеем Янченковым.

Победитель личных соревнований получит 1 млн рублей.

Ранее Мишина и Галлямов не вышли в финал личного турнира на чемпионате России по прыжкам.

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