Фигуристка Мишина — о прыжковом турнире: каждая ошибка очень дорого стоит

Фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в спортивной паре с Александром Галлямовым, высказалась о выступлении на чемпионате России по прыжкам.

«Правила очень отличаются от наших обычных соревнований, каждая ошибка очень дорого стоит, исправить уже не получается, так как баллы в турах не суммируются», — заявила Мишина РИА Новости.

Фигуристы Елизавета Осокина и Артём Грицаенко выиграли личный турнир среди спортивных пар. В финале дуэт набрал 28,25 балла. Серебро досталось Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому (21,34).

Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали бронзовыми призёрами вместе с Екатериной Чикмарёвой и Матвеем Янченковым.

Победитель личных соревнований получит 1 млн рублей.

Ранее Мишина и Галлямов не вышли в финал личного турнира на чемпионате России по прыжкам.