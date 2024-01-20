Петросян очень устала в финале личного чемпионата России по прыжкам

Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян призналась, что выложилась на все сто процентов в финальной части чемпионата России по прыжкам 2024 года в Москве.

«Мы много потеряли сил, но и много позитивных эмоций получили. За последний этап, где мы по пять каскадов делали, я устала больше, чем за произвольную программу, — бегала из одного конца в другой, пытаясь добавить элементы», — цитирует Петросян ТАСС.

Она поблагодарила Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) за организацию чемпионата по прыжкам. 16-летняя москвичка подчеркнула, что на таких соревнованиях появилась возможность отрабатывать своё мастерство.

«Мы можем показывать, что у нас спортсмены лучшие в мире», — добавила она.

Маргарита Базылюк одержала победу в личном турнире. 12-летняя фигуристка набрала 70,29 балла. Петросян (57,89) завоевала серебряную медаль, Елен Костылева (54,69) — бронзовую.

Ранее сообщалось, что Елизавета Туктамышева выступит в командном турнире на чемпионате России по прыжкам.