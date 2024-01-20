Петросян очень устала в финале личного чемпионата России по прыжкам
«Мы много потеряли сил, но и много позитивных эмоций получили. За последний этап, где мы по пять каскадов делали, я устала больше, чем за произвольную программу, — бегала из одного конца в другой, пытаясь добавить элементы», — цитирует Петросян ТАСС.
Она поблагодарила Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) за организацию чемпионата по прыжкам. 16-летняя москвичка подчеркнула, что на таких соревнованиях появилась возможность отрабатывать своё мастерство.
«Мы можем показывать, что у нас спортсмены лучшие в мире», — добавила она.
Маргарита Базылюк одержала победу в личном турнире. 12-летняя фигуристка набрала 70,29 балла. Петросян (57,89) завоевала серебряную медаль, Елен Костылева (54,69) — бронзовую.
Ранее сообщалось, что Елизавета Туктамышева выступит в командном турнире на чемпионате России по прыжкам.