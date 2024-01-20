RT в Telegram
Подпишись

Петросян очень устала в финале личного чемпионата России по прыжкам

Короткая ссылка
Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян призналась, что выложилась на все сто процентов в финальной части чемпионата России по прыжкам 2024 года в Москве.

«Мы много потеряли сил, но и много позитивных эмоций получили. За последний этап, где мы по пять каскадов делали, я устала больше, чем за произвольную программу, — бегала из одного конца в другой, пытаясь добавить элементы», — цитирует Петросян ТАСС.

Она поблагодарила Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) за организацию чемпионата по прыжкам. 16-летняя москвичка подчеркнула, что на таких соревнованиях появилась возможность отрабатывать своё мастерство.

«Мы можем показывать, что у нас спортсмены лучшие в мире», — добавила она.

Маргарита Базылюк одержала победу в личном турнире. 12-летняя фигуристка набрала 70,29 балла.  Петросян (57,89) завоевала серебряную медаль, Елен Костылева (54,69) — бронзовую.

Ранее сообщалось, что Елизавета Туктамышева выступит в командном турнире на чемпионате России по прыжкам. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить