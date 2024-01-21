Ласицкене заявила, что Валиева старается быть на позитиве в сложный период

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту, трёхкратная чемпионка мира Мария Ласицкене рассказала о знакомстве с российской фигуристкой Камилой Валиевой.

«Я впервые сегодня пообщалась с Камилой, она очень приятная и яркая. Ей уже хочется знать результат дела в CAS и жить уже дальше. Это сложно, но, как я почувствовала и увидела, она старается быть на позитиве и развиваться», — заявила Ласицкене РИА Новости.

По итогам командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, третьей — Япония, но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой.

Фигуристка подозревается в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что Валиева станет хедлайнером четвёртого этапа Кубка московского спорта по фигурному катанию сезона-2023/24.