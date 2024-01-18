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Валиева станет хедлайнером четвёртого этапа «Битвы школ»

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Российская фигуристка Камила Валиева станет хедлайнером четвёртого этапа Кубка московского спорта по фигурному катанию сезона-2023/24.
Валиева станет хедлайнером четвёртого этапа «Битвы школ»
  • РИА Новости

«Я ни секунды не сомневалась, когда меня позвали принять участие снова. Хочу пожелать всем участникам удачи. Надеюсь, они получат удовольствие от своих прокатов, а «Битва школ» станет прекрасным плацдармом для их дальнейшего развития», — цитирует Валиеву РИА Новости. 

В Кубке принимают участие команды 20 школ фигурного катания, включая воспитанников сильнейших учреждений России: школы ЦСКА, ледового дворца «Хрустальный» Этери Тутберидзе и академии «Ангелы Плющенко». Помимо этого, за звание лучшей молодой команды борются представители 80 коммерческих организаций.

Ранее сообщалось, что Валиева не примет участие в чемпионате России по прыжкам по состоянию здоровья.

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