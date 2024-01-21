Тарасова: участие Туктамышевой в чемпионате России по прыжкам важно для всех
- РИА Новости
«У неё ошибочка была небольшая. Всё равно участие Лизы в турнире очень важно для всех. Зал был в восторге, когда объявили её имя. Я была рада её видеть», — заявила Тарасова изданию «Спорт день за днём».
Туктамышева выступала на чемпионате в составе команды Александра Галлямова и вместе с ней заняла второе место.
22 октября фигуристка объявила, что берёт паузу в карьере, чтобы «заниматься собой». Россиянка является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призёром ЧМ-2021.
Ранее Тарасова поделилась эмоциями от командного чемпионата России по прыжкам — 2024.