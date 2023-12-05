Звёздный дуэт: Василевский оформил первый сухарь в сезоне НХЛ, Кучеров отличился в десятом матче подряд

Андрей Василевский отразил 25 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» и впервые в нынешнем сезоне оставил свои ворота в неприкосновенности. А его партнёр по «Тампа-Бэй» Никита Кучеров набрал очки в десятой встрече подряд и обошёл Сергея Зубова в списке лучших бомбардиров лиги среди россиян. Голы Павла Бучневича и Алексея Торопченко помогли «Сент-Луису» сломить сопротивление «Вегаса», а Александр Овечкин не смог отличиться в седьмой игре подряд и спасти «Вашингтон» от разгромного проигрыша «Аризоне».

Сухарь Василевского и два очка Кучерова

Для «Тампа-Бэй» прошедшая неделя выдалась крайне непростой. Подопечные Джона Купера внезапно потерпели четыре поражения подряд с общей разницей шайб 5:19 и расположились на десятой строчке в таблице Восточной конференции — позади как кризисных «Вашингтона» с «Айлендерс», так и «Филадельфии», в настоящее время находящейся на стадии перестройки. И это несмотря на наличие в составе лучшего бомбардира НХЛ Никиты Кучерова и обладателя «Везина Трофи» Андрея Василевского, вернувшегося в строй после операции. Более того, в недавней встрече с «Далласом» россиянин пропустил целых шесть раз за два периода и завершил её с процентом отражённых бросков 76. В последний раз такие низкие показатели он демонстрировал в феврале 2023-го — в противостоянии с «Баффало» (5:6 ОТ).

Но Василевский не считался бы одним из сильнейших вратарей современности, если бы не взял себя в руки и не отомстил обидчику. Волей календаря уже спустя двое суток «Лайтнинг» представилась возможность реваншироваться перед «Старз» за избиение в «Американ Эйрлайнс Центре» (1:8), и он им воспользовался. Пусть флоридцы не были так безжалостны и обошлись всего четырьмя голами, но зато оставили свои ворота в неприкосновенности — 4:0.

В этот вечер Василевский напоминал непробиваемую стену. В первом периоде «Даллас» уж точно не уступал «Тампе» по числу опасных моментов и мог забить не раз и не два. Оборона хозяев была крайне ненадёжна и предоставляла оппонентам возможность атаковать из убойных позиций. Чего стоят «выстрелы» в касание в исполнении Джейми Бенна и Сэма Стила с пары метров, замыкание Роопе Хинца на штанге, а также попытка Тайлера Сегина разобраться с россиянином в ближнем бою. Не стоит забывать и о пробовавшем огорчить вратаря дальним броском Миро Хейсканене — а ведь именно с такими тот испытывал сложности в матче двухдневной давности. Но Андрей действовал выше всяких похвал, успевая за доли секунды перемещаться из одного угла в другой.

Однако самые яркие сейвы Василевский приберёг на два следующих отрезка. Во втором он в ходе одной атаки отразил два броска в упор — сначала не дал отличиться Уайатту Джонстону, а потом растянулся в шпагате и «зачехлил» подоспевшего на добивание Тая Делландреа. А в третьем помешал всё тому же Сегину реализовать импровизированный буллит. Опытный нападающий вырвался один на один с голкипером, но перехитрить его не смог, заставив североамериканских комментаторов заговорить о полноценном возвращении Большого кота (так его называют за океаном).

Таким образом, Василевский совершил 25 сейвов и впервые с апреля оформил сухарь в регулярке НХЛ. Правда, был признан лишь второй звездой матча, что казалось крайне несправедливым. Выше него поставили не набравшего ни одного очка Виктора Хедмана. Возможно, решили отдать дань уважения шведу, достигшему отметки 1000 сыгранных встреч в лиге.

При этом в тройку и вовсе не попал Кучеров, который в восьмой раз в карьере набрал очки в десяти играх подряд. По продолжительности результативной серии он обошёл Патрика Кейна и Давида Пастрняка, поднявшись на четвёртое место среди действующих хоккеистов. Чаще это удавалось лишь Леону Драйзайтлю (девять), Сидни Кросби (11) и Коннору Макдэвиду (12).

Причём именно благодаря Кучерову «Лайтнинг» обеспечил себе комфортное преимущество в первом периоде, благодаря чему впоследствии мог хотя бы немного сместить акценты в сторону обороны и облегчить жизнь Василевскому. Уже на восьмой минуте тот великолепно открылся на пятаке под пас Михаила Сергачёва и «расстрелял» Джейка Эттингера, а под занавес 20-минутки помог отличиться Энтони Чирелли. Именно он своевременно заметил рывок Эрика Чернака и оставил тому шайбу — остальное словак и канадец сделали сами.

Благодаря этому Кучеров увеличил отрыв от ближайшего конкурента в борьбе за «Арт Росс Трофи» до шести баллов и повторил рекорд «Тампы» по числу матчей подряд с голевыми передачами (десять), сравнявшись с Брэдом Ричардсом и Мартеном Сан Луи. А также с 771 очком вышел на 12-е место в списке лучших российских бомбардиров в истории НХЛ. Столько же в активе экс-защитника «Далласа» Сергея Зубова, всего на восемь больше у легендарного Павла Буре. А ведь отставание от Русской Ракеты могло быть ещё меньше, не угоди Никита в штангу во втором периоде.

Гол Бучневича и «молчание» Овечкина

В свою очередь, одними из главных героев противостояния стали российские легионеры «Сент-Луиса», также переживающего не лучшие времена. Пять лет назад команда завоёвывала Кубок Стэнли, но за последнее время лишилась большинства своих лидеров и сейчас с трудом входит в восьмёрку сильнейших на Западе. Поэтому рассчитывать на её успех во встрече с действующим обладателем Кубка Стэнли было крайне опрометчиво.

Тем не менее «Блюз» не просто дал бой «Голден Найтс», но и сломил сопротивление лидера конференции в овертайме — 2:1. Джордан Биннингтон разразился 33 сейвами, а оба гола на свой счёт записали российские форварды. В концовке первого периода Алексей Торопченко великолепно сработал на пятаке и подставил клюшку под бросок Колтона Парэйко, а на 38-й секунде овертайма о своих снайперских навыках напомнил Павел Бучневич, прервавший серию из четырёх сухих матчей. И за это был признан первой звездой.

Чего не скажешь об Александре Овечкине, который не смог забить в седьмой встрече подряд. В отсутствие Евгения Кузнецова «Вашингтон» пропустил шесть безответных шайб и был бит «Аризоной», продолжающей собирать скальпы последних обладателей Кубка Стэнли — ранее она расправилась с «Вегасом», «Тампой», «Колорадо» и «Сент-Луисом».

Наибольшее разочарование вызывают два момента. Во-первых, выступление основного вратаря «Кэпиталз» Дарси Кемпера. Тот отразил лишь два из пяти бросков и был спешно заменён на Чарли Линдгрена. И хотя тот казался гораздо надёжнее, исправить положение не сумел. Во-вторых — катастрофическая реализация лишнего, которая остаётся одной из главных проблем «Кэпиталз» в нынешнем сезоне. Подопечные Спенсера Карбери имели на одного хоккеиста больше на протяжении десяти минут, но так и не смогли огорчить Коннора Ингрэма. При живом рекордсмене НХЛ по голам в большинстве в лице Овечкина коллектив занимает последнюю позицию в лиге по данному показателю (7,8%).