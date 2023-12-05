«Вашингтон» с Овечкиным и без Кузнецова разгромно проиграл «Аризоне» в НХЛ
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Встреча проходила на «Маллетт-арене» в Темпе и завершилась со счётом 0:6.
Российский нападающий и капитан гостей Александр Овечкин не отметился результативными действиями.
После 22 игр «Вашингтон» набрал 26 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Аризона» с 28 очками располагается на седьмой строчке на Западе.
Ранее «Питтсбург Пингвинз» уступил команде «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.