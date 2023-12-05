«Вашингтон» с Овечкиным и без Кузнецова разгромно проиграл «Аризоне» в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Маллетт-арене» в Темпе и завершилась со счётом 0:6.

Российский нападающий и капитан гостей Александр Овечкин не отметился результативными действиями.

После 22 игр «Вашингтон» набрал 26 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Аризона» с 28 очками располагается на седьмой строчке на Западе.

Ранее «Питтсбург Пингвинз» уступил команде «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.