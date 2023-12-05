«Питтсбург» с Малкиным уступил «Филадельфии» в матче НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» потерпел поражение от «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила в «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершилась в овертайме со счётом 1:2.

Российский нападающий гостей Евгений Малкин не отметился результативными действиями.

После 24 игр «Питтсбург» набрал 25 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Филадельфия» с 28 очками располагается на седьмой строчке.

Ранее сообщалось, что российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский оформил первый шатаут в сезоне и был признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз».