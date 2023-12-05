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Василевский оформил первый шатаут в сезоне и признан второй звездой матча с «Далласом»

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Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский забросил шайбу и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Даллас Старз».

Встреча проходила на «Амали Арене» в Тампе и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Таким образом, 29-летний россиянин оформил первый шатаут в сезоне и 33-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Вратарь занимает шестое место среди россиян по этому показателю. Пятёрку лучших замыкает бывший голкипер «Филадельфия Флайерз» Илья Брызгалов.

При этом Василевский был признан второй звездой игры.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров повторил рекорд клуба по серии матчей с результативными передачами в НХЛ.

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