Кучеров повторил рекорд «Тампы» по серии игр с голевыми пасами в НХЛ
Встреча проходила на «Амали Арене» в Тампе и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
Таким образом, 30-летний россиянин продлил свою результативную серию до десяти игр и повторил рекорд «Тампы» в НХЛ.
Также на протяжении десяти матчей подряд ассистировали партнёрам канадцы Брэд Ричардс и Мартен Сан-Луи.
При этом нападающий в восьмой раз в карьере выдал серию из двузначного количества встреч с набранными очками в НХЛ и обогнал по этому показателю американского форварда «Чикаго Блэкхоукс» Патрика Кейна и чешского нападающего «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка.
Ранее сообщалось, что два очка Кучерова принесли «Тампе» победу над «Далласом» в НХЛ.