Кучеров повторил рекорд «Тампы» по серии игр с голевыми пасами в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил шайбу и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Даллас Старз».

Встреча проходила на «Амали Арене» в Тампе и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Таким образом, 30-летний россиянин продлил свою результативную серию до десяти игр и повторил рекорд «Тампы» в НХЛ.

Также на протяжении десяти матчей подряд ассистировали партнёрам канадцы Брэд Ричардс и Мартен Сан-Луи.

При этом нападающий в восьмой раз в карьере выдал серию из двузначного количества встреч с набранными очками в НХЛ и обогнал по этому показателю американского форварда «Чикаго Блэкхоукс» Патрика Кейна и чешского нападающего «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка.

Ранее сообщалось, что два очка Кучерова принесли «Тампе» победу над «Далласом» в НХЛ.