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Два очка Кучерова и шатаут Василевского принесли «Тампе» победу над «Далласом» в НХЛ

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Амали Арене» в Тампе и завершилась со счётом 4:0.

Российский нападающий хозяев Никита Кучеров забил гол и отдал голевую передачу.

Его одноклубник и соотечественник Андрей Василевский оформил шатаут, отразив 25 бросков из 25.

После 26-й игры «Тампа» набрала 27 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Даллас» с 31 очком расположился на пятой строчке на Западе.

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Кингз» победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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