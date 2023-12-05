Два очка Кучерова и шатаут Василевского принесли «Тампе» победу над «Далласом» в НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Амали Арене» в Тампе и завершилась со счётом 4:0.

Российский нападающий хозяев Никита Кучеров забил гол и отдал голевую передачу.

Его одноклубник и соотечественник Андрей Василевский оформил шатаут, отразив 25 бросков из 25.

После 26-й игры «Тампа» набрала 27 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Даллас» с 31 очком расположился на пятой строчке на Западе.

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Кингз» победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ.