IIHF обяжет хоккеистов использовать защиту шеи на всех турнирах организации

Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение использовать защиту шеи для спортсменов.

Об этом сообщается на официальном сайте IIHF.

Обязательная защита шеи уже введена в правила IIHF для игроков молодёжных и юниорских сборных.

Адам Джонсон, выступавший за «Ноттингем Пантерс», скончался в результате травмы, полученной во время матча Британского кубка вызова против «Шеффилд Стилерс». При столкновении с соперником 29-летнему американцу перерезало горло коньком. Он скончался в больнице.

Ранее Ковальчук ответил на вопрос, нужно ли ввести защиту шеи и горла для игроков после смерти экс-нападающего «Питтсбург Пингвинз» Адама Джонсона.