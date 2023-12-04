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IIHF обяжет хоккеистов использовать защиту шеи на всех турнирах организации

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Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение использовать защиту шеи для спортсменов.
IIHF обяжет хоккеистов использовать защиту шеи на всех турнирах организации
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщается на официальном сайте IIHF.

Обязательная защита шеи уже введена в правила IIHF для игроков молодёжных и юниорских сборных.

Адам Джонсон, выступавший за «Ноттингем Пантерс», скончался в результате травмы, полученной во время матча Британского кубка вызова против «Шеффилд Стилерс». При столкновении с соперником 29-летнему американцу перерезало горло коньком. Он скончался в больнице.

Ранее Ковальчук ответил на вопрос, нужно ли ввести защиту шеи и горла для игроков после смерти экс-нападающего «Питтсбург Пингвинз» Адама Джонсона.

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