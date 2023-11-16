Ковальчук: обязывать всех играть с защитой шеи — это не совсем правильно

Двукратный чемпион мира по хоккею Илья Ковальчук ответил на вопрос, нужно ли ввести защиту шеи и горла для игроков после смерти экс-нападающего «Питтсбург Пингвинз» Адама Джонсона.

«Это огромная трагедия, на моей памяти первый такой случай. Я не уверен, стоит ли всех обязывать играть в защите, это выбор каждого. Хоккей — опасный вид спорта», — цитирует Ковальчука ТАСС.

Джонсон, выступавший за «Ноттингем Пантерс», скончался в результате травмы, полученной во время матча Британского кубка вызова против «Шеффилд Стилерс». После столкновения с соперником 29-летнему американцу перерезало горло коньком. Он скончался в больнице.

Ранее Ковальчук заявил, что клубной академией хоккейного «Спартака» занимаются профессионалы.