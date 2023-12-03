Все, кроме Овечкина: Кучеров установил новый рекорд, Сорокин и Шестёркин совершили 80 сейвов на двоих

Илья Сорокин отразил 42 броска и помог «Айлендерс» сломить сопротивление «Флориды» в регулярном чемпионате НХЛ, а 38 сейвов Игоря Шестёркина принесли «Рейнджерс» победу над «Нэшвиллом». Ассистентсткий дубль Андрея Свечникова обеспечил «Каролине» успех в матче с «Баффало», а Илья Михеев записал на свой счёт два очка и был признан первой звездой встречи с «Калгари». В свою очередь, Никита Кучеров быстрее всех в истории «Тампы» достиг отметки в 40 очков за регулярку, но не спас её от разгромного поражения, а Александр Овечкин во второй раз в сезоне не забивает в шести играх подряд.

Синхронные победы Шестёркина и Сорокина

Начало нынешнего первенства выдалось не самым удачным для российских вратарей. По проценту отражённых бросков ни один из них не входил в топ-5 лучших голкиперов НХЛ, да и по коэффициенту надёжности среди лидеров они не значились. Явно большего ожидали как от обладателя «Везина Трофи» Игоря Шестёркина, так и от Ильи Сорокина, взять награду которому в минувшем сезоне помешало лишь феноменальное выступление «Бостона» в целом и Линуса Улльмарка в частности. И хотя минувшим вечером оба пропустили по три шайбы, именно они стали одними из главных творцов побед нью-йоркских команд.

Если брать за основу количество спасений, то Шестёркин и вовсе провёл лучший матч в этом регулярном чемпионате. В общей сложности он отразил 38 из 41 броска, а после 28-й минуты ни разу не позволил застать себя врасплох. И вдохновил на камбэк «Рейнджерс», отыгравшихся с 1:3 в противостоянии с «Нэшвиллом». Не понадобилась даже помощь Артемия Панарина, прервавшего результативную серию из трёх встреч. Роль лидеров на себя взяли Винсент Трочек (1 + 2) и Адам Фокс (0 + 3).

С таким же счётом (4:3) выиграли и «Айлендерс», правда, оппонент был значительно выше классом. В минувшем сезоне «Флорида» дошла до финала Кубка Стэнли, а в этом располагается на третьей строчке в таблице Восточной конференции, уступая лишь «Бостону» и «Рейнджерс». Но это не смутило подопечных Лэйна Ламберта, сломивших сопротивление более статусных соперников. Сорокин же выглядел великолепно и заслуженно был признан третьей звездой матча.

В отличие от соотечественника, в нынешнем первенстве Илья уже трижды добирался до отметки в четыре десятка сейвов, а в октябрьском матче с «Оттавой» и вовсе 45 раз отводил угрозу, пропустив всего две шайбы. На этот раз он «ограничился» 42 спасениями, причём более трети из них (17) пришлись на заключительный период. Уступая со счётом 2:4, «Пантерз» рванули вперёд и даже сумели сократить отставание до минимального, но перевести игру в овертайм им было не суждено. Кстати, без очков со льда не ушёл и защитник «Айлендерс» Александр Романов — с его передачи забил Пьер Энгвалль.

Рекорд Кучерова и пас Малкина

В свою очередь, один из самых неудачных матчей за последний календарный год провёл Андрей Василевский. Россиянин недавно восстановился после операции и сходу вернулся в состав «Тампа-Бэй», но набор формы проходит с трудом. Лишь в противостоянии с «Каролиной» ему удалось преодолеть планку в 90% отражённых бросков, а игра с «Далласом» прошла совсем неудачно. За 40 минут он пропустил шесть раз и уступил место в рамке Юнасу Юханссону. Но и это не помогло — 1:8.

Правда, винить Василевского во всех бедах «Лайтнинг» нельзя, ведь в большинстве случаев партнёры просто оставляли его на произвол судьбы. С ближней дистанции его «расстреливали» Тайлер Сегин, Джейми Бенн и Джейсон Робертсон (дважды), после подставления на пятаке отличался Джо Павелски. А Мэйсону Марчменту не мешали атаковать издали, попутно закрыв голкиперу обзор. При этом несколько раз Андрей откровенно выручал. Например, как в случае с выходом три в одного.

Но в этот вечер спасти «Тампу» от фиаско не сумел ни он, ни Никита Кучеров. Тот вновь отметился передачей, благодаря чему не только остался на первом месте в гонке бомбардиров НХЛ, но и установил рекорд клуба, быстрее всех набрав 40 (15 + 25) очков в регулярке. Для этого ему потребовалось всего 24 встречи. Предыдущее достижение принадлежало Стивену Стэмкосу.

Уберечь свою команду от поражения не удалось и Евгению Малкину. За 21 секунду до финальной сирены он ассистировал Джейку Гюнцелю и продлил результативную серию до трёх игр, но «Питтсбург» всё равно уступил «Филадельфии» в серии буллитов (3:4 Б).

Два очка Свечникова и великолепное выступление Михеева

Зато в разгроме «Баффало» поучаствовали Пётр Кочетков и Андрей Свечников (6:2). Первый совершил 20 сейвов, а второй записал на свой счёт две передачи и продолжает набирать оптимальные кондиции. Российский форвард вернулся в строй в конце октября и уже успел «настрелять» 11 очков в 14 матчах. Правда, сам он лишь однажды поразил ворота противника.

На этот раз Свечников дважды преуспел в ходе реализации большинства. Сначала вывел на ударную позицию Себастьяна Ахо, чей выстрел в касание оказался неберущимся для Эрика Комри, а потом шикарным диагональным пасом нашёл Теуво Терявяйнена на дальней штанге.

В этот вечер навыки диспетчеров продемонстрировали и другие россияне. Владимир Тарасенко прервал сухую серию из четырёх матчей и помог «Оттаве» взять верх над «Сиэтлом» (2:0), а Павел Минтюков довершил камбэк «Анахайма» в противостоянии с «Колорадо». Основное время завершилось со счётом 3:3, а в серии буллитов «Дакс» были чуть удачливее. В свою очередь, Иван Барбашёв ассистировал Марку Стоуну и не только приложил руку к победе «Вегаса» над «Вашингтоном (4:1), но и затмил более звёздных соотечественников в этом матче. Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не набрали очков, а капитан «столичных» второй раз в чемпионате не сумел забить в шести встречах подряд.

Зато здорово проявили себя российские легионеры «Ванкувера», включая Никиту Задорова. Два дня назад его обменяли из «Калгари», и по воле судьбы дебют за новый коллектив пришёлся на матч с бывшим. Защитник не только не ударил в грязь лицом, но и приложил руку к решающей шайбе. За 80 секунд до конца третьего периода он после броска, казалось, поразил пустой створ, но шайбу в итоге записали на Элиаса Петтерссона, а встреча закончилась со счётом 4:3.

А в тройку звёзд матча попал Илья Михеев. Форвард дважды классно сработал на пятаке — сначала помог отличиться Сэму Лафферти, а потом сделал это сам. И благодаря этому заслужил звание главного героя встречи. Позади остались и Филип Гронек (0 + 2), и Элиас Линдхольм (2 + 0).