Примеры для подражания: Кучеров обошёл Ларионова в списке ассистентов, Овечкин добрался до отметки 1499 очков за карьеру

Кирилл Капризов записал на свой счёт гол и результативный пас и помог «Миннесоте» разгромить «Нэшвилл» во встрече регулярного чемпионата НХЛ. Александр Овечкин прервал четырёхматчевую серию без результативных действий и вплотную подобрался к отметке 1,5 тыс. очков за карьеру. Никита Кучеров пополнил бомбардирскую копилку уже в восьмом матче подряд и подвинул Игоря Ларионова в списке лучших российских ассистентов, но его усилий не хватило для победы «Тампы» над «Питтсбургом». Андрей Кузьменко и Иван Барбашёв обменялись голами в матче «Ванкувера» и «Вегаса», а 39 сейвов Семёна Варламова помогли «Айлендерс» дожать в гостях «Каролину».

Успехи Капризова

Тусклый старт «Миннесоты» в новом сезоне логично завершился сменой главного тренера. Место Дина Эвасона занял Джон Хайнс, и встряска определённо пошла команде на пользу. «Уайлд» с ходу прервал семиматчевую серию поражений и выиграл уже две встречи подряд. А одна из главных звёзд команды, Кирилл Капризов, которого штормило на протяжении двух месяцев, кажется, начал возвращаться к лучшей версии себя. В гостевом матче с «Нэшвиллом», завершившемся победой со счётом 6:1, россиянин забросил шайбу, сделал результативную передачу и в итоге был признан третьей звездой.

«Миннесота» уже вела 2:0 в первом периоде, когда Капризов решил продемонстрировать свои снайперские способности. Во время розыгрыша большинства он получил острую диагональную передачу от Матса Цуккарелло и, припав на колено, прицельно бросил между щитков Юусе Сароса.

Таким образом «Уайлд» провели лучшую стартовую двадцатиминутку в сезоне, забросив сразу три шайбы. Для российского форварда этот гол стал лишь седьмым в сезоне, но тем не менее он находится в числе лидеров команды в зачёте снайперов — больше пока настрелял лишь Йоэль Эрикссон Эк (11).

Но одним голом Капризов в этой встрече не ограничился и в середине второго периода выступил ассистентом второго гола Коннора Дьюара, который к концу игры оформил хет-трик. Капризов выцарапал шайбу у соперника в средней зоне и мог бы сам убежать к воротам «Нэшвилла», но не стал жадничать и отдал передачу явно поймавшему кураж партнёру.

Однако в этом матче россиянин отличился не только в позитивном плане. Вскоре после старта Кирилл применил жёсткий силовой приём против Александра Каррье и угодил тому в голову. Канадский хоккеист не смог продолжить игру и отправился в раздевалку, а судьи после совещаний наказали россиянина двумя минутами штрафа за атаку игрока, не владеющего шайбой. Это решение вызвало негодование в стане «Предаторз», где посчитали, что Капризов должен был покинуть площадку на пять минут. А в концовке периода россиянин принял участие в массовой потасовке, которую спровоцировали гости из-за атаки на их вратаря.

Ассисты Овечкина и Кучерова

Александр Овечкин прервал серию из четырёх матчей без набранных очков. Во встрече «Вашингтона» с «Анахаймом» российский нападающий отметился сразу двумя результативными передачами.

Первый период игры получился богатым на голы. Игроки «Кэпиталз» открыли счёт уже на второй минуте, но продержались лидерами недолго, пропустив всего через 22 секунды. А спустя ещё шесть минут гости уже уступали 1:2. Тем не менее команда Овечкина за оставшееся до перерыва время сумела забросить ещё три шайбы подряд. В одной из них принял участие капитан: при розыгрыше большинства он бросил из своего офиса, а на добивании расторопнее всех оказался Том Уилсон.

Второе очко Александр заработал уже в концовке матча, отпасовав всё тому же Уилсону, который поборолся на пятачке и протолкнул шайбу в ворота.

Таким образом, Овечкин остановился буквально в шаге от очередной значимой вехи в карьере — 1,5 тыс. набранных очков. Сейчас на счету Великой Восьмёрки их 1499. Лишь 15 человек в истории НХЛ добирались до этой отметки, и только восемь из них — выступая за одну и ту же команду.

Сам игрок, однако, не придаёт большого значения близости к историческому достижению.

«Конечно, приятно будет набрать такое количество очков. Поживём — увидим, как я на это отреагирую. Когда-то это должно было случиться», — приводит слова Овечкина «Спорт-Экспресс».

Очередным достижением в лиге отметился Никита Кучеров. В игре «Тампы» с «Питтсбургом» он также записал себе в актив два ассиста, причём ему для этого понадобилось всего 3,5 минуты в первом периоде. Россиянин сначала помог отличиться Стивену Стэмкосу, а затем — Таннеру Жанно. Таким образом Кучеров продлил свою результативную серию до восьми матчей и продолжает возглавлять список лучших бомбардиров НХЛ в этом сезоне. В его активе 39 (15 + 24) очков.

Кроме того, за всю заокеанскую карьеру Кучеров накопил уже 477 результативных передач и вышел на десятое место среди всех россиян в лиге по этому показателю. Нападающий потеснил из топ-10 Игоря Ларионова, на счету которого 475 ассистов.

Партнёр россиянина Михаил Сергачёв также отметился в матче с «Пингвинз» пасом, однако это не помогло «Лайтнинг» взять верх. В составе победителей ассист на свой счёт записал Евгений Малкин.

Вратарские подвиги и голы Кузьменко и Барбашёва

Андрей Кузьменко и Иван Барбашёв сошлись в очном противостоянии в матче «Ванкувера» и «Вегаса». Действующий чемпион сделал весомую заявку на победу уже в первом тайме, отправив в ворота соперника две шайбы. В обеих голевых комбинациях принял участие российский нападающий. Сначала Иван оказался самым расторопным на пятачке, переправив шайбу в ворота после незрячего паса Джека Айкела из-за ворот, а затем сделал американцу передачу-конфетку на незащищённый левый угол ворот.

После этого игроки «Голден Найтс» забросили ещё две шайбы, а единственный ответный гол «Кэнакс» записал на свой счёт Кузьменко в начале третьего периода. Россиянин получил передачу от Джея Ти Миллера по центру и буквально «расстрелял» Логана Томпсона.

Достойно проявили себя в очередной игровой день российские вратари. Так, Семён Варламов был признан первой звездой матча «Айлендерс» — «Каролина». 35-летний голкипер отразил в этой встрече 39 из 43 бросков по воротам и помог команде одержать победу в овертайме (5:4). Решающую шайбу на свой счёт записал Мэтью Барзал.

В свою очередь Сергей Бобровский совершил 21 сейв во встрече «Флориды» с «Монреалем», которая завершилась разгромной победой его команды со счётом 5:1.

Неплохо держался страж ворот «Колорадо» Александр Георгиев, который отразил 28 бросков «Аризоны» по своим воротам, однако не выручил в самый ответственный момент — в овертайме. Россиянин оказался бессилен против Ника Бьюгстада, который протолкнул шайбу в ворота в сутолоке на пятачке.