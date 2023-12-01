Вратарь «Питтсбурга» Джерри забил гол в матче НХЛ с «Тампой»
- AP
Встреча проходила на «Амали-арене» в Тампе и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.
28-летний канадец установил окончательный счёт в игре броском через всю площадку, поразив пустые ворота хозяев в тот момент, когда они заменили российского вратаря Андрея Василевского на шестого полевого игрока.
Таким образом, Тристан стал первым вратарём в истории «Пингвинз», забившим гол, и 10-м голкипером, забившим в XXI веке в НХЛ.
Ранее сообщалось, что передача российского нападающего Евгения Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Тампу» в матче НХЛ.