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Передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Тампу» в матче НХЛ

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«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Амали-Арене» в Тампе и завершилась со счётом 4:2.

В составе гостей результативной передачей отметился российский нападающий Евгений Малкин.

У гостей два голевых паса отдал российский форвард Никита Кучеров. Его соотечественник, защитник Михаил Сергачёв также записал на свой счёт результативный пас.

После 22 игр «Питтсбург» набрал 23 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Тампа» с 25 баллами располагается на седьмой строчке на Востоке.

Ранее сообщалось, что «Калгари Флэймз» обменял российского защитника Никиту Задорова в «Ванкувер Кэнакс».

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