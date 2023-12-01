Передача Ничушкина не спасла «Колорадо» от поражения в матче с «Аризоной» в НХЛ

«Колорадо Эвеланш» потерпел поражение от «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Хила Ривер-Арене» в Темпе и завершилась в овертайме со счётом 3:4.

В составе гостей голевой передачей отметился российский нападающий Валерий Ничушкин.

После 22 игр «Колорадо» набрал 31 очко и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Аризона» с 24 баллами располагается на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что «Миннесота Уайлд» победил «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.