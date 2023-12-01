Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Нэшвилл» в матче НХЛ

«Миннесота Уайлд» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Бриджстоун-Арене» в Нэшвилле и завершилась со счётом 6:1.

В составе гостей голом и голевой передачей отметился российский нападающий Кирилл Капризов.

После 21 игры «Миннесота» набрала 18 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Нэшвилл» с 22 баллами располагается на десятой строчке.

Ранее «Каролина Харрикейнз» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.