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Передача Орлова не спасла «Каролину» от поражения в матче с «Айлендерс» в НХЛ

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«Каролина Харрикейнз» потерпел поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Передача Орлова не спасла «Каролину» от поражения в матче с «Айлендерс» в НХЛ
  • AP

Встреча проходила на «Пи-Эн-Си-Арене» в Роли и завершилась в овертайме со счётом 5:4.

В составе хозяев результативной передачей отметился защитник Дмитрий Орлов.

После 22 игр «Каролина» набрала 27 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Айлендерс» с 24 баллами располагается на девятой строчке.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург Пингвинз» победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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