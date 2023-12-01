Передача Орлова не спасла «Каролину» от поражения в матче с «Айлендерс» в НХЛ
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Встреча проходила на «Пи-Эн-Си-Арене» в Роли и завершилась в овертайме со счётом 5:4.
В составе хозяев результативной передачей отметился защитник Дмитрий Орлов.
После 22 игр «Каролина» набрала 27 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Айлендерс» с 24 баллами располагается на девятой строчке.
Ранее сообщалось, что «Питтсбург Пингвинз» победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ.