Капризов поучаствовал в массовой драке в матче НХЛ с «Нэшвиллом»

Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов принял участие в массовой драке в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нэшвилл Предаторз».

Встреча проходила на «Бриджстоун-Арене» в Нэшвилле и завершилась со счётом 6:1 в пользу гостей.

В конце первого периода нападающий вступил в потасовку после того, как его одноклубник, норвежец Матс Цуккарелло во время атаки задел вратаря «Нэшвилла». Полевые игроки гостей заступились за него и спровоцировали драку.

Россиянин принялся защищать своих партнёров по команде и был атакован двумя хоккеистами «Предаторз». Пока канадский защитник хозяев Жереми Лозон удерживал его удушающим приёмом, другой канадец, защитник Данте Фаббро, несколько раз ударил его по голове.

По итогам эпизода Капризов и американский форвард Мэтт Болди были удалены на две минуты. Фаббро и Лозон также получили по две минуты штрафа за грубость.

Ранее сообщалось, что гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Нэшвилл» в матче НХЛ.