Капризов поучаствовал в массовой драке в матче НХЛ с «Нэшвиллом»
- AP
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Встреча проходила на «Бриджстоун-Арене» в Нэшвилле и завершилась со счётом 6:1 в пользу гостей.
В конце первого периода нападающий вступил в потасовку после того, как его одноклубник, норвежец Матс Цуккарелло во время атаки задел вратаря «Нэшвилла». Полевые игроки гостей заступились за него и спровоцировали драку.
Россиянин принялся защищать своих партнёров по команде и был атакован двумя хоккеистами «Предаторз». Пока канадский защитник хозяев Жереми Лозон удерживал его удушающим приёмом, другой канадец, защитник Данте Фаббро, несколько раз ударил его по голове.
По итогам эпизода Капризов и американский форвард Мэтт Болди были удалены на две минуты. Фаббро и Лозон также получили по две минуты штрафа за грубость.
Ранее сообщалось, что гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Нэшвилл» в матче НХЛ.