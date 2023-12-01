RT в Telegram
Подпишись

Капризов поучаствовал в массовой драке в матче НХЛ с «Нэшвиллом»

Короткая ссылка
Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов принял участие в массовой драке в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нэшвилл Предаторз».
Капризов поучаствовал в массовой драке в матче НХЛ с «Нэшвиллом»
  • AP
  • © Matt Krohn

Встреча проходила на «Бриджстоун-Арене» в Нэшвилле и завершилась со счётом 6:1 в пользу гостей.

В конце первого периода нападающий вступил в потасовку после того, как его одноклубник, норвежец Матс Цуккарелло во время атаки задел вратаря «Нэшвилла». Полевые игроки гостей заступились за него и спровоцировали драку.

Россиянин принялся защищать своих партнёров по команде и был атакован двумя хоккеистами «Предаторз». Пока канадский защитник хозяев Жереми Лозон удерживал его удушающим приёмом, другой канадец, защитник Данте Фаббро, несколько раз ударил его по голове.

По итогам эпизода Капризов и американский форвард Мэтт Болди были удалены на две минуты. Фаббро и Лозон также получили по две минуты штрафа за грубость.

Ранее сообщалось, что гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Нэшвилл» в матче НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить