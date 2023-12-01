Гол и передача Барбашёва помогли «Вегасу» победить «Ванкувер» в матче НХЛ
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Встреча проходила на «Роджерс-Арене» в Ванкувере и завершилась со счётом 4:1.
В составе гостей голом и голевым пасом отметился российский нападающий Иван Барбашёв.
После 24 игр «Вегас» набрал 34 очка и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Ванкувер» с 31 баллом располагается на третьей строчке.
Ранее сообщалось, что «Калгари Флэймз» обменял российского защитника Никиту Задорова в «Ванкувер».