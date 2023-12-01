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Гол и передача Барбашёва помогли «Вегасу» победить «Ванкувер» в матче НХЛ

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«Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол и передача Барбашёва помогли «Вегасу» победить «Ванкувер» в матче НХЛ
  • AP

Встреча проходила на «Роджерс-Арене» в Ванкувере и завершилась со счётом 4:1.

В составе гостей голом и голевым пасом отметился российский нападающий Иван Барбашёв.

После 24 игр «Вегас» набрал 34 очка и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Ванкувер» с 31 баллом располагается на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что «Калгари Флэймз» обменял российского защитника Никиту Задорова в «Ванкувер».

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