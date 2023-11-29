Интимная связь с матерью Бедарда или конфликт с сотрудником клуба: из-за чего «Чикаго» хочет разорвать контракт с Перри

Прославленный хоккеист Кори Перри в скором времени рискует покинуть «Чикаго». Клуб выставил двукратного олимпийского чемпиона на драфт отказов и заявил о намерении разорвать с ним контракт. Как сообщили в пресс-службе, поводом для этого стали неприемлемое поведение канадца и нарушение им как условий стандартного контракта, так и внутренних правил команды. Между тем СМИ сообщают о якобы интимной связи спортсмена с матерью молодой звезды «Блэкхоукс» Коннора Бедарда. Эти заявления официально не подтверждены.

В НХЛ конец ноября выдался крайне богатым на события. Никита Кучеров набрал шесть очков в одном матче и вырвался в лидеры гонки бомбардиров, Коннор Макдэвид вышел на привычные для него обороты и разразился четырьмя голами и 11 передачами в последних пяти встречах, а двукратный обладатель кубка Стэнли в составе «Чикаго» Патрик Кейн подписал однолетний контракт с «Детройтом». Однако на протяжении последних дней наиболее обсуждаемым остаётся не новый, а бывший клуб американца. Ведь уже в скором времени его может покинуть другой прославленный ветеран — Кори Перри, лишь летом перебравшийся в Иллинойс из Флориды.

Безусловно, на протяжении последних лет канадец лишь отдалённо напоминал самого себя времён выступлений за «Анахайм». В «Тампа-Бэй» он получал $1 млн в год, выходил преимущественно в четвёртом звене и не блистал. В позапрошлом сезоне он настрелял всего 40 (19 + 21) очков за регулярный чемпионат, а в минувшем и вовсе остановился на отметке 25 (12 + 13). Хотя в плей-офф выглядел довольно неплохо и записал на свой счёт два гола и три передачи в шести встречах.

Тем удивительнее смотрелось произошедшее потом. За двое суток до истечения контракта «Тампа» отдала Перри «Чикаго» в обмен на выбор в седьмом раунде драфта, а «Блэкхоукс» впоследствии предложил нападающему однолетнее соглашение аж на $4 млн в год — баснословная сумма с учётом его возраста и показателей. Но в клубе не сомневались в ветеране. По словам генерального менеджера Кайла Дэвидсона, в нём видели не только «знающего, как побеждать» профессионала, но и ментора для молодёжи. Например, для того же Коннора Бедарда — одного из самых талантливых хоккеистов современности.

И если верить Перри, его такие функции более чем устраивали. Сам он признавался, что на льду уже не может демонстрировать высокие результаты, зато готов передавать свой бесценный опыт молодому поколению. Причём особенно Кори был рад возможности поиграть рядом с Бедардом и выражал готовность помогать ему делать первые шаги в НХЛ.

«Я очень рад возможности выступать за команду, особенно учитывая появление и [предстоящее] становление такого игрока, как Коннор. Я видел массу игр с его участием, особенно на молодёжном чемпионате мира. Для «Блэкхоукс» это захватывающий момент… Для меня речь идёт о том, что будет происходить не на льду, а скорее за его пределами, в раздевалке. Важно быть хорошим товарищем, помогать [Бедарду] с повседневными делами. Чтобы он точно знал, как и где действовать, успевал вовремя — такого рода вещи. Тогда по ходу сезона всё будет как надо… НХЛ — это непростая лига, особенно если начинаешь в 18—20 лет. Надо научиться кое-чему, попытаться найти себя. Я просто попробую помочь молодым парням», — заявлял канадец пресс-службе лиги.

И поначалу всё складывалось хорошо. Пусть Перри и практически не выходил на лёд вместе с Бедардом, сам он выглядел достойно: в 16 матчах набрал девять (4 + 5) очков и по прошествии второй декады ноября делил третье место в списке бомбардиров «Чикаго», уступая лишь Филиппу Курашеву и тому же Коннору. Но внезапно перестал попадать в заявку. Сначала он не сыграл с «Коламбусом», а потом и с «Торонто», после чего за его судьбой стали пристально следить СМИ.

При этом в клубе крайне неохотно делились подробностями ситуации вокруг Перри. Перед игрой с «Торонто» главный тренер «Блэкхоукс» Люк Ричардсон сухо подтвердил факт его отсутствия в составе и отказался предоставить дополнительную информацию по данной теме. Однако впоследствии Дэвидсон сообщил об отстранении форварда на неопределённый срок. Не много света пролил и агент хоккеиста Пэт Моррис. Как он заявил, его клиент был вынужден покинуть расположение клуба «по личным причинам».

В тот момент некоторые ещё надеялись на скорое возвращение Перри в «Чикаго», но с каждым днём шансов на это становилось всё меньше. В прессе стали появляться слухи о намерении «Блэкхоукс» расторгнуть контракт с нападающим, а уже спустя пару дней тот был помещён на драфт отказов. И, как объяснили в клубе, повод был более чем серьёзный.

«После внутреннего расследования «Чикаго» определил, что Кори Перри вёл себя неприемлемым образом и нарушил как условия стандартного контракта игрока, так и внутренние правила, направленные на обеспечение профессиональной и безопасной рабочей среды… В связи с этим Кори Перри отправлен на безоговорочный драфт отказов… После того как мистер Перри пройдёт процедуру драфта отказов, контракт с ним будет немедленно расторгнут», — сообщили в пресс-службе шестикратных обладателей Кубка Стэнли.

К тому моменту, как с Перри твёрдо решили расстаться, в прессе уже пару дней муссировались слухи о возможной причине его отлучения от команды. По данным портала Canucks Daily, она якобы могла заключаться в интимной связи между спортсменом и матерью Бедарда — Мелани. В начале ноября «Чикаго» проводил акцию Mom’s Trip, в рамках которой родители игроков ездили вместе с ними на встречи коллектива. И, как считают в издании, именно тогда и мог завязаться роман.

Всё это напоминает историю, произошедшую в НБА более десяти лет назад. Так, в мае 2010-го ходили слухи о любовной связи между матерью Леброна Джеймса и его одноклубником по «Кливленду» Делонте Уэстом. Поговаривали, что именно из-за этого лидер «Кавальерс» смазал концовку серии полуфинала Восточной конференции с «Селтикс»». И хотя впоследствии сведения не нашли подтверждения, больше спортсмены не выступали за одну команду. Король уже летом отправился в «Майами», а его бывший партнёр — в «Бостон».

В случае с матерью Бедарда и Перри пока также ничего не известно доподлинно. Более того, несколько источников уже поспешили опровергнуть информацию. Так, инсайдер NBC Sports Chicago Чарли Румелиотис назвал ложными данные о Кори, в жёсткой форме на этот счёт высказался и Дэвидсон.

«Это не касается никого из хоккеистов или их родных, и любой, кто утверждает обратное, совершенно не прав и, откровенно говоря, вызывает отвращение», — цитирует генерального менеджера журналист Фрэнк Серавалли.

Частично слова Дэвидсона подтвердила журналистка ESPN Эмили Каплан. Если верить её данным, спровоцировавший отстранение Перри инцидент произошёл накануне встречи с «Коламбусом», помимо хоккеиста, в нём был замешан один из сотрудников клуба. При этом подробности не уточняются.

Так или иначе, но этап карьеры Перри в «Блэкхоукс» прервался, практически не начавшись. Но это полбеды. Главное же заключается в неопределённом будущем прославленного спортсмена, которому теперь будет крайне непросто найти новый коллектив. Ведь вряд ли кто-то согласится платить 38-летнему ветерану $4 млн.