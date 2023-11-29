Генменеджер «Чикаго» опроверг слухи об интимной связи Перри с матерью Бедарда

Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Кайл Дэвидсон высказался о слухах касательно нападающего Кори Перри.

«Ситуация с Кори Перри не включает в себя каких-либо хоккеистов или их семей. Данные слухи являются откровенно отвратительными», — цитирует Дэвидсона журналист Марк Лазерус в социальных сетях.

28 ноября появилась информация, что руководство клуба приняло решение отстранить игрока из-за его сексуальной связи с матерью одноклубника — первого номера драфта НХЛ Коннора Бедарда.

Ранее «Чикаго» поместил Перри на драфт отказов для расторжения контракта.