«Чикаго» поместил Перри на драфт отказов для расторжения контракта
- AP
Об этом сообщает пресс-служба.
Клуб поместил игрока на драфт отказов.
«Клуб установил, что Кори Перри демонстрировал неприемлемое поведение и нарушал как условия его контракта, так и внутреннюю политику «Блэкхоукс», — говорится в заявлении.
28 ноября появилась информация о том, что руководство клуба приняло решение отстранить игрока из-за его сексуальной связи с мамой одноклубника — первого номера драфта НХЛ Коннора Бедарда.
Ранее агент Перри сообщил, что игрок покинул расположение «Чикаго» по личным причинам.