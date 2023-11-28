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«Чикаго» поместил Перри на драфт отказов для расторжения контракта

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«Чикаго» хочет расторгнуть контракт с нападающим Кори Перри.
«Чикаго» поместил Перри на драфт отказов для расторжения контракта
  • AP

Об этом сообщает пресс-служба.

Клуб поместил игрока на драфт отказов.

«Клуб установил, что Кори Перри демонстрировал неприемлемое поведение и нарушал как условия его контракта, так и внутреннюю политику «Блэкхоукс», — говорится в заявлении.

28 ноября появилась информация о том, что руководство клуба приняло решение отстранить игрока из-за его сексуальной связи с мамой одноклубника — первого номера драфта НХЛ Коннора Бедарда.

Ранее агент Перри сообщил, что игрок покинул расположение «Чикаго» по личным причинам.

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