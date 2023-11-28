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Агент Перри сообщил, что игрок покинул расположение «Чикаго» по личным причинам

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Пэт Моррис, представляющий нападающего «Чикаго Блэкхокс» Кори Перри, заявил, что его клиент покинул расположение клуба, чтобы решить личные вопросы.
Агент Перри сообщил, что игрок покинул расположение «Чикаго» по личным причинам
  • AP
  • © George Walker IV

«Перри покинул «Чикаго», чтобы уладить вопросы личного характера. Кори и его семья в настоящее время ценят конфиденциальность», — цитирует агента ESPN.

Сегодня появилась информация о том, что руководство клуба приняло решение отстранить игрока из-за его сексуальной связи с мамой одноклубника — первого номера драфта НХЛ Коннора Бедарда.

Ранее сообщалось, что гол и два голевых паса Павла Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Чикаго» в НХЛ.

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