Агент Перри сообщил, что игрок покинул расположение «Чикаго» по личным причинам

Пэт Моррис, представляющий нападающего «Чикаго Блэкхокс» Кори Перри, заявил, что его клиент покинул расположение клуба, чтобы решить личные вопросы.

«Перри покинул «Чикаго», чтобы уладить вопросы личного характера. Кори и его семья в настоящее время ценят конфиденциальность», — цитирует агента ESPN.

Сегодня появилась информация о том, что руководство клуба приняло решение отстранить игрока из-за его сексуальной связи с мамой одноклубника — первого номера драфта НХЛ Коннора Бедарда.

Ранее сообщалось, что гол и два голевых паса Павла Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Чикаго» в НХЛ.