«Детройт» подписал трёхкратного обладателя Кубка Стэнли Кейна

«Детройт Ред Уингз» объявил о подписании контракта с американским нападающим Патриком Кейном.

Как сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ), соглашение с 35-летним американцем рассчитано на один год с зарплатой $2,75 млн.

Летом нападающий перенёс операцию на бедре. В межсезонье он впервые в карьере стал неограниченно свободным агентом.

Кейн является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго Блэкхоукс». Всего на его счету 451 гол и 786 голевых передач в 1180 матчах в НХЛ.

Ранее сообщалось, что «Детройт» победил «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ.