Здунов вспомнил, какой ценный совет в своё время ему дал Гончар

Бывший нападающий «Металлурга» и «Нефтехимика» Павел Здунов рассказал о совете, который ему дал Сергей Гончар.

«Запомнились слова Гончара, который как раз прилетел в «Металлург» из «Оттавы». На тренировке он объяснил мне как нападающему, что при выходе «два в одного», нужно больше прижиматься к защитнику, если ты леворукий, а не бежать к борту.

В таком случае, если он дёрнется на тебя, ты сможешь отдать пас на партнёра. Да и угол для броска будет шире. Попробовал на льду, и это реально работало. Вроде бы простой совет, а сколько в нём опыта. Причём ни от одного из своих тренеров подобного не слышал», — заявил Здунов в интервью RT.

Ранее Здунов заявил, что не сталкивался с негативом по отношению к русским в Швеции.