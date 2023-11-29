RT в Telegram
Подпишись

Здунов вспомнил, какой ценный совет в своё время ему дал Гончар

Здунов — о совете Гончара: ни от одного из своих тренеров подобного не слышал

Короткая ссылка
Бывший нападающий «Металлурга» и «Нефтехимика» Павел Здунов рассказал о совете, который ему дал Сергей Гончар.

«Запомнились слова Гончара, который как раз прилетел в «Металлург» из «Оттавы». На тренировке он объяснил мне как нападающему, что при выходе «два в одного», нужно больше прижиматься к защитнику, если ты леворукий, а не бежать к борту.

В таком случае, если он дёрнется на тебя, ты сможешь отдать пас на партнёра. Да и угол для броска будет шире. Попробовал на льду, и это реально работало. Вроде бы простой совет, а сколько в нём опыта. Причём ни от одного из своих тренеров подобного не слышал», — заявил Здунов в интервью RT.

Ранее Здунов заявил, что не сталкивался с негативом по отношению к русским в Швеции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить