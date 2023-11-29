Хоккеист Здунов заявил, что не сталкивался с негативом по отношению к русским в Швеции

Бывший нападающий «Металлурга» и «Нефтехимика» Павел Здунов заявил, что не сталкивался с негативом по отношению к русским во время игры в Швеции.

«По крайней мере в моём клубе с подобным не сталкивались. Единственное, местные СМИ пытались брать интервью на эту тему с различными провокационными вопросами. В «Буросе», напротив, защищали нас. В руководстве говорили таким журналистам: «Хотите общаться на тему хоккея — пожалуйста. А обсуждать политику с нашими хоккеистами мы вам не позволим».

Внутри тоже всё было абсолютно нормально. Никто нас не гнобил. Хотя не знаю, какое там отношение к россиянам сейчас», — заявил Здунов в интервью RT.

Ранее Здунов заявил, что главной причиной его завершения карьеры стало состояние здоровья.