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Гашек считает, что НХЛ не заинтересована в отстранении российских хоккеистов

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Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек объяснил, почему Национальная хоккейная лига (НХЛ) не отстраняет российских игроков.
Гашек считает, что НХЛ не заинтересована в отстранении российских хоккеистов
  • Gettyimages.ru

«Для того чтобы отстранить российских хоккеистов, нужен интерес со стороны руководства НХЛ или американских и канадских политиков. Я писал Гэри Беттмэну частное письмо, писал публичное письмо в конце прошлого года, когда был в Европейском парламенте», — заявил Гашек в интервью словацкому изданию TVNOVINY.sk.

По его мнению, НХЛ не заинтересована в отстранении российских хоккеистов.

«Я могу давить, но у них нет никакой заинтересованности в дисквалификации россиян. В данный момент я осуждаю не только хоккеистов из России, но прежде всего НХЛ, которая позволяет им играть», — сказал он.

В феврале 2022 года 58-летний чех призывал НХЛ приостановить действие контрактов россиян из-за ситуации на Украине.

Ранее Гашек назвал печальным допуск россиян до Паралимпийских игр 2024 года в Париже.

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