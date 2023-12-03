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Задоров — о матче против бывшей команды: слышал, как мне свистели, но всё равно люблю «Калгари»

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Защитник «Ванкувера» Никита Задоров высказался о первом матче за команду против бывшего клуба «Калгари» в НХЛ.
Задоров — о матче против бывшей команды: слышал, как мне свистели, но всё равно люблю «Калгари»
  • AP
  • © Stacy Bengs

«Странно было выходить на лёд на предматчевую раскатку, но когда матч начался, я фокусировался на игре. Бывшие партнёры меня подкалывали, это было весело. Мне было весело играть против них сегодня.

Надеюсь, не слишком многие на меня злятся. Я слышал, как мне свистели, но всё равно люблю «Калгари», — приводит слова Задорова пресс-служба клуба.

1 декабря «Калгари» обменял Задорова в «Ванкувер». «Калгари» в результате обмена получил выбор в третьем раунде драфта 2026 года и пик в пятом раунде драфта-2024.

Ранее сообщалось, что гол Задорова в ворота бывшей команды принёс «Ванкуверу» победу над «Калгари» в НХЛ.

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