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Гол Задорова в ворота бывшей команды принёс «Ванкуверу» победу над «Калгари» в НХЛ

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«Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол Задорова в ворота бывшей команды принёс «Ванкуверу» победу над «Калгари» в НХЛ
  • AP
  • © David Zalubowski

Встреча в Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» завершилась со счётом 4:3.

В составе победителей забитой шайбой и результативной передачей отметился российский нападающий Илья Михеев. Его соотечественник и партнёр по команде Никита Задоров стал автором победного гола. 

Примечательно, что россиянин отличился забитой шайбой в первом же матче после перехода из «Калгари».

Ранее сообщалось, что Артемий Панарин ударил по лицу защитника «Нэшвилла» в матче НХЛ.

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