Гол Задорова в ворота бывшей команды принёс «Ванкуверу» победу над «Калгари» в НХЛ

«Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» завершилась со счётом 4:3.

В составе победителей забитой шайбой и результативной передачей отметился российский нападающий Илья Михеев. Его соотечественник и партнёр по команде Никита Задоров стал автором победного гола.

Примечательно, что россиянин отличился забитой шайбой в первом же матче после перехода из «Калгари».

Ранее сообщалось, что Артемий Панарин ударил по лицу защитника «Нэшвилла» в матче НХЛ.