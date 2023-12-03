Главный тренер «Тампы»: Василевский по-прежнему остаётся лучшим голкипером в мире
- AP
- © Julio Cortez
«Василевский провёл лишь четвёртую игру после долгой паузы и по‑прежнему остаётся лучшим голкипером в мире. По ходу сезона всегда бывают матчи, в которых, кажется, залетает каждый бросок соперника», — приводит слова Купера Tampa Bay Times.
Россиянин пропустил стартовый отрезок чемпионата из-за травмы спины. В сентябре Василевский успешно перенёс операцию.
Матч с «Далласом» завершился со счётом 8:1 в пользу команды из Техаса.
Ранее Василевский заявил, что ощущает последствия травмы.