Главный тренер «Тампы»: Василевский по-прежнему остаётся лучшим голкипером в мире

Главный тренер «Тампы» Джон Купер высказался о вратаре команды Андрее Василевском после разгромного поражения от «Далласа» в НХЛ.

«Василевский провёл лишь четвёртую игру после долгой паузы и по‑прежнему остаётся лучшим голкипером в мире. По ходу сезона всегда бывают матчи, в которых, кажется, залетает каждый бросок соперника», — приводит слова Купера Tampa Bay Times.

Россиянин пропустил стартовый отрезок чемпионата из-за травмы спины. В сентябре Василевский успешно перенёс операцию.

Матч с «Далласом» завершился со счётом 8:1 в пользу команды из Техаса.

Ранее Василевский заявил, что ощущает последствия травмы.