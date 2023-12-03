RT в Telegram
Подпишись

Главный тренер «Тампы»: Василевский по-прежнему остаётся лучшим голкипером в мире

Короткая ссылка
Главный тренер «Тампы» Джон Купер высказался о вратаре команды Андрее Василевском после разгромного поражения от «Далласа» в НХЛ.
Главный тренер «Тампы»: Василевский по-прежнему остаётся лучшим голкипером в мире
  • AP
  • © Julio Cortez

«Василевский провёл лишь четвёртую игру после долгой паузы и по‑прежнему остаётся лучшим голкипером в мире. По ходу сезона всегда бывают матчи, в которых, кажется, залетает каждый бросок соперника», — приводит слова Купера Tampa Bay Times.

Россиянин пропустил стартовый отрезок чемпионата из-за травмы спины. В сентябре Василевский успешно перенёс операцию. 

Матч с «Далласом» завершился со счётом 8:1 в пользу команды из Техаса.

Ранее Василевский заявил, что ощущает последствия травмы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить