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Дебютировавший в сезоне НХЛ Василевский заявил, что ощущает последствия травмы

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Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский рассказал, что до сих пор ощущает последствия травмы, из-за которой он пропустил старт сезона.
Дебютировавший в сезоне НХЛ Василевский заявил, что ощущает последствия травмы
  • AP
  • © Karl B DeBlaker

«Это всё ещё очень тяжело для моего тела. Очевидно, что в матче намного сложнее, чем на тренировке, но первая игра уже окончена, идём дальше. Ребята играли передо мной невероятно. Просто замечательно. Для первой игры лучше и быть не могло», — цитирует Василевского пресс-служба НХЛ. 

Россиянин пропустил стартовый отрезок чемпионата из-за травмы спины. В сентябре Василевский успешно перенёс операцию. 

Двукратный обладатель Кубка Стэнли провёл дебютный матч сезона в игре с «Каролина Харрикейнз». Встреча проходила на «Пи-Эн-Си-Арене» в Каролине и завершилась со счётом 8:2 в пользу гостей.

Ранее российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал вторым россиянином в истории НХЛ, набравшим более шести очков за матч.

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