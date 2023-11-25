Дебютировавший в сезоне НХЛ Василевский заявил, что ощущает последствия травмы

Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский рассказал, что до сих пор ощущает последствия травмы, из-за которой он пропустил старт сезона.

«Это всё ещё очень тяжело для моего тела. Очевидно, что в матче намного сложнее, чем на тренировке, но первая игра уже окончена, идём дальше. Ребята играли передо мной невероятно. Просто замечательно. Для первой игры лучше и быть не могло», — цитирует Василевского пресс-служба НХЛ.

Россиянин пропустил стартовый отрезок чемпионата из-за травмы спины. В сентябре Василевский успешно перенёс операцию.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли провёл дебютный матч сезона в игре с «Каролина Харрикейнз». Встреча проходила на «Пи-Эн-Си-Арене» в Каролине и завершилась со счётом 8:2 в пользу гостей.

Ранее российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал вторым россиянином в истории НХЛ, набравшим более шести очков за матч.