Кучеров — первый набравший 40 очков хоккеист сезона-2023/24 НХЛ
Двукратный бронзовый призёр чемпионата мира отдал результативный пас в игре с «Даллас Старз» и набрал 40 очков (15 голов + 25 ассистов). 30-летний воспитанник московского ЦСКА стал первым игроком НХЛ в сезоне-2023/24, который добился этого достижения.
Кучеров также является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампы». В коллекции россиянина призы «Арт Росс Трофи», «Харт Трофи», «Тед Линдсей Эворд» и «Харламов Трофи».
Ранее сообщалось, что передача Кучерова не спасла «Тампу» от поражения от «Аризоны» в матче НХЛ.