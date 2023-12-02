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Кучеров — первый набравший 40 очков хоккеист сезона-2023/24 НХЛ

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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» продолжает ставить рекорды в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Двукратный бронзовый призёр чемпионата мира отдал результативный пас в игре с «Даллас Старз» и набрал 40 очков (15 голов + 25 ассистов). 30-летний воспитанник московского ЦСКА стал первым игроком НХЛ в сезоне-2023/24, который добился этого достижения.

Кучеров также является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампы». В коллекции россиянина призы «Арт Росс Трофи», «Харт Трофи», «Тед Линдсей Эворд» и «Харламов Трофи».

Ранее сообщалось, что передача Кучерова не спасла «Тампу» от поражения от «Аризоны» в матче НХЛ.
 

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