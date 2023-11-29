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Передача Кучерова не спасла «Тампу» от поражения с «Аризоной» в матче НХЛ

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграл «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Глендейле на стадионе «Хила Ривер Арена» завершилась со счётом 3:1.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал в свой актив одну результативную передачу.

Для «Тампы» это поражение стало вторым подряд.

Таким образом, «Лайтнинг» с 25 очками располагается на седьмой позиции в Восточном дивизионе. «Аризона», имея в активе 22 очка, занимает девятую строчку в Западной конференции.

Ранее «Миннесота» с Капризовым выиграла у «Сент-Луиса» в матче НХЛ.

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