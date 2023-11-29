RT в Telegram
Подпишись

«Миннесота» с Капризовым выиграла у «Сент-Луиса» в матче НХЛ

Короткая ссылка
«Миннесота Уайлд» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершилась со счётом 3:1.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов не отметился результативными действиями.

Форвард «Блюз» Алексей Торопченко записал на свой счёт результативную передачу.

Таким образом, «Миннесота» с 16 очками располагается на 14-й позиции в Западном дивизионе. «Сент-Луис», имея в активе 23 очка, занимает седьмую строчку.

Ранее передача Орлова помогла «Каролине» победить «Филадельфию» в матче НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить