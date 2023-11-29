«Миннесота» с Капризовым выиграла у «Сент-Луиса» в матче НХЛ

«Миннесота Уайлд» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершилась со счётом 3:1.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов не отметился результативными действиями.

Форвард «Блюз» Алексей Торопченко записал на свой счёт результативную передачу.

Таким образом, «Миннесота» с 16 очками располагается на 14-й позиции в Западном дивизионе. «Сент-Луис», имея в активе 23 очка, занимает седьмую строчку.

Ранее передача Орлова помогла «Каролине» победить «Филадельфию» в матче НХЛ.