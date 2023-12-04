«Играет так, что просто теряешь дар речи»: Панарин оформил хет-трик в матче регулярки НХЛ, повторив достижение Гретцки

Артемий Панарин был признан второй звездой игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. Российский нападающий помог «Рейнджерс» взять верх над «Сан-Хосе», забросив три шайбы и сделав голевую передачу. 32-летний хоккеист оформил пятый хет-трик в карьере и стал первым игроком в истории, кому удалось это сделать на одной арене в составе трёх разных команд. Кроме того, он продлил результативную серию в Медисон-сквер-гардене до десяти матчей и сравнялся по этому показателю с легендой клуба Уэйном Гретцки.

От встречи «Рейнджерс» и «Шаркс» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ мало кто ожидал захватывающего сюжета. «Сан-Хосе» давно прописался на последней строчке турнирной таблицы Западной конференции, а из 24 матчей смог выиграть лишь четверть. Команда из Нью-Йорка же, напротив, лидирует на Востоке и на своём льду просто обязана была разрывать аутсайдера. Однако неизвестно, чем могла бы закончиться игра для ньюйоркцев, если бы не Артемий Панарин.

Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт решил дать отдохнуть Игорю Шестёркину, который изрядно потрудился накануне в матче с «Нэшвиллом», отразив 36 из 39 бросков по своим воротам, и место в рамке занял его сменщик Джонатан Куик. И уже на четвёртой минуте голкипер хозяев вынужден был доставать шайбу из своих ворот после результативного выхода один на один Энтони Дюклера.

Естественно, такое развитие событий не входило в планы «Рейнджерс», так что они бросились отыгрываться. Хоккеисты «Сан-Хосе» не всегда успевали за быстрыми нападающими соперника и вынуждены были нарушать правила. И если первое численное преимущество хозяевам реализовать не удалось, то во втором Панарин проявил себя во всей красе. Россиянин получил пас от Мики Зибанеджада, сместился в центр и неотразимо бросил в левый от вратаря угол через скопление игроков. Однако не прошло и пяти минут, как «Шаркс» вновь вышли вперёд, а Артемию опять пришлось демонстрировать свои снайперские способности. На этот раз он подстерёг шайбу на пятачке и добил в ворота после атаки Винсента Трочека.

Воодушевлённые успехом хозяева продолжали наседать на ворота Маккензи Блэквуда (за период они перебросали соперника — 15-9) и в конце концов добились своего: Зибанеджад вывел свою команду вперёд — 3:2.

По иронии судьбы именно швед помог гостям восстановить статус-кво в середине второго игрового отрезка: Мика заработал удаление за подножку, и «Сан-Хосе» уверенно реализовал большинство. Трибуны «Гарден» недовольно загудели: совсем не такой игры они ожидали от своих любимцев.

Исправить ситуацию игроки «Рейнджерс» смогли спустя семь минут, а в третьем периоде Панарин и вовсе заставил фанатов взорваться от восторга и засыпать лёд кепками. Третий гол нападающего получился похожим на предыдущий: он активно поборолся на пятаке и протолкнул шайбу мимо Блэквуда. После игры россиянин пошутил, что всего два раза за всю карьеру подходил так близко к воротам и оба момента завершились голами. «Наверное, надо начать прислушиваться к тренерам», — со смехом заявил спортсмен.

Этот хет-трик стал для Артемия пятым в его заокеанской карьере, а также первым для «Рейнджерс» на домашней арене с января прошлого года.

Однако на этом форвард не остановился и записал на свой счёт ещё и результативную передачу на К'Андре Миллера.

До конца встречи оставалось семь минут, и казалось, что теперь-то победе хозяев ничто не угрожает, однако «Сан-Хосе» удалось ещё изрядно потрепать нервы фавориту. Всего за 72 секунды гости умудрились забросить две шайбы и свести отставание к минимуму. И тут тоже не обошлось без участия россиян. Александр Барабанов, пропустивший 18 предыдущих игр из-за перелома пальца, вернулся в строй и с ходу отметился голом, причём это был его единственный бросок по воротам в матче.

Сравнять счёт и перевести игру в овертайм гостям так и не удалось. Встреча завершилась со счётом 6:5 в пользу «Рейнджерс», а Панарин был признан в ней лучшим игроком. Кроме того, россиянин стал второй звездой всего игрового дня в НХЛ. Форвард продлил свою результативную серию на домашней арене «Рейнджерс» до десяти матчей и вышел на второе место в истории франшизы по этому показателю. Он сравнялся с легендами клуба — Брайаном Личем и Уэйном Гретцки. Лучший же результат принадлежит Майку Роджерсу, на счету которого 15 таких игр. А по количеству встреч с четырьмя набранными очками Артемий теперь занимает четвёртое место в лиге. У него их 19, а больше лишь у Никиты Кучерова, Леона Драйзайтля (по 24) и Коннора Макдэвида (34).

По окончании игры Панарин в первую очередь поблагодарил партнёров. «У нашей команды есть глубина состава. Сейчас мы смотримся очень хорошо. Надеюсь, сможем играть так весь год», — заметил хоккеист.

Одноклубники же, напротив, не скупились на комплименты в адрес россиянина. Так, Трочек отметил, что Артемий каким-то образом сумел ещё повысить уровень своей игры, хотя и так давно является хоккеистом мирового класса. А Зибанеджад, в свою очередь, подчеркнул, что это огромная удача для «Рейнджерс» — обладать таким хоккеистом.

«Он суперзвезда. Иногда играет так, что просто теряешь дар речи. Несказанно рад, что он у нас в команде», — резюмировал швед.