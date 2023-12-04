Панарин сравнялся с Гретцки по количеству очковых домашних матчей в НХЛ
Встреча в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон-сквер-гарден» завершилась со счётом 6:5.
В составе победителей хет-трик оформил российский нападающий Артемий Панарин. Он набрал результативные очки в десятой домашней игре подряд, сравнявшись по этому показателю с Уэйном Гретцки.
Лидером является Майк Роджерс, который набирал очки на домашней арене в 15 матчах подряд.
Ранее сообщалось, что Панарин признан первой звездой матча с «Сан-Хосе».