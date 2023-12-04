Панарин сравнялся с Гретцки по количеству очковых домашних матчей в НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон-сквер-гарден» завершилась со счётом 6:5.

В составе победителей хет-трик оформил российский нападающий Артемий Панарин. Он набрал результативные очки в десятой домашней игре подряд, сравнявшись по этому показателю с Уэйном Гретцки.

Лидером является Майк Роджерс, который набирал очки на домашней арене в 15 матчах подряд.

Ранее сообщалось, что Панарин признан первой звездой матча с «Сан-Хосе».