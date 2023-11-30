Панарин находится в шаге от рекорда Гретцки в «Рейнджерс»
- AFP
Встреча на арене «Медисон-сквер-гарден» завершилась со счётом 3:2.
В составе победителей забитой шайбой отметился российский нападающий Артемий Панарин. Таким образом, он продлил свою результативную серию в домашних играх до девяти матчей, повторив рекорд Марка Мессье.
Теперь россиянин находится в одном матче от клубных рекордов Брайана Лича и Уэйна Гретцки.
Ранее сообщалось, что шайба Егора Чинахова не помогла «Коламбусу» одержать победу над «Монреалем».