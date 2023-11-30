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Панарин находится в шаге от рекорда Гретцки в «Рейнджерс»

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«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Панарин находится в шаге от рекорда Гретцки в «Рейнджерс»
  • AFP

Встреча на арене «Медисон-сквер-гарден» завершилась со счётом 3:2.

В составе победителей забитой шайбой отметился российский нападающий Артемий Панарин. Таким образом, он продлил свою результативную серию в домашних играх до девяти матчей, повторив рекорд Марка Мессье.

Теперь россиянин находится в одном матче от клубных рекордов Брайана Лича и Уэйна Гретцки.

Ранее сообщалось, что шайба Егора Чинахова не помогла «Коламбусу» одержать победу над «Монреалем».

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