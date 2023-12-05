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Овечкин провёл семь матчей подряд без голов в НХЛ

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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Аризона Койотс».
Овечкин провёл семь матчей подряд без голов в НХЛ
  • AP
  • © Mark J. Terrill

Встреча проходила на «Маллетт-арене» в Темпе и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.

Таким образом, 38-летний россиянин провёл семь игр подряд без голов в НХЛ.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» разгромно проиграл «Аризоне» в НХЛ.

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