Овечкин провёл семь матчей подряд без голов в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Аризона Койотс».

AP

© Mark J. Terrill